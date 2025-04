Ucraina Kiev operazione nel Kursk continua

Roma, 26 apr. (LaPresse) – "L'operazione difensiva delle Forze di Difesa ucraine in alcune aree della regione di Kursk continua. La situazione operativa è difficile, ma le nostre unità continuano a mantenere le posizioni designate e a svolgere i compiti assegnati". Lo fa sapere lo stato maggiore ucraino, replicando all'annuncio del Cremlino, secondo cui il Kursk – invaso la scorsa estate dalle forze di Kiev – sarebbe stato completamente "liberato".

