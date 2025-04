Calciomercato Juventus il Milan fa sul serio Novità sull’obiettivo in Serie A il prezzo è già fissato Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, il Milan fa sul serio! Le Cifre per quell’obiettivo di mercato: gli aggiornamentiCome riferito da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Udinese che piace da tempo al club rossonero e non solo.Tuttavia, l’Udinese continua a chiedere circa 35 milioni di euro, una cifra giudicata eccessiva dai dirigenti rossoneri. Il centravanti è monitorato anche dal Calciomercato Juventus in vista della prossima stagione. Staremo a vedere. .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il Milan fa sul serio! Novità sull’obiettivo in Serie A: il prezzo è già fissato. Cifre e dettagli Leggi su Juventusnews24.com , ilfa sul! Leper quell’obiettivo di mercato: gli aggiornamentiCome riferito da La Gazzetta dello Sport, ilavrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Udinese che piace da tempo al club rossonero e non solo.Tuttavia, l’Udinese continua a chiedere circa 35 milioni di euro, una cifra giudicata eccessiva dai dirigenti rossoneri. Il centravanti è monitorato anche dalin vista della prossima stagione. Staremo a vedere. .com

