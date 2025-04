Crisi della sanità regionale in un anno si sono dimessi in 500 tra medici e infermieri

sanità pubblica resta in affanno dopo le ultime cifre della direzione Salute. Il documento, presentato dal Partito democratico, mostra il totale delle cessazioni dei rapporti di lavori dei dipendenti del servizio sanitario regionale. E tra questi spiccano le dimissioni volontarie che incidono. Pordenonetoday.it - Crisi della sanità regionale: in un anno si sono dimessi in 500 tra medici e infermieri Leggi su Pordenonetoday.it Lapubblica resta in affdopo le ultime cifredirezione Salute. Il documento, presentato dal Partito democratico, mostra il totale delle cessazioni dei rapporti di lavori dei dipendenti del servizio sanitario. E tra questi spiccano le dimissioni volontarie che incidono.

Sanità in crisi: le ASL abruzzesi aggirano il blocco regionale e assumono - L'Aquila - Nonostante le direttive regionali, le ASL di Pescara, Teramo e Chieti procedono con nuove assunzioni, suscitando polemiche politiche e amministrative. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) di Pescara, Teramo e Chieti stanno proseguendo con le assunzioni di personale amministrativo, nonostante il provvedimento del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo che, datato 10 aprile 2025, impone lo stop a nuove assunzioni e consulenze esterne nelle ASL della regione.

Sanità lombarda in crisi: un cittadino su due non è contento - Una recente indagine condotta da YouTrend per il Gruppo regionale del Partito Democratico ha messo in luce un diffuso malcontento tra i cittadini lombardi riguardo al sistema sanitario regionale. Il sondaggio, i cui risultati sono stati presentati durante la seconda conferenza regionale sulla...

