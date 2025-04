Papamobile usata da Bergoglio gira a Timor Est con il suo cartonato nel giorno dei funerali

Papamobile” utilizzata da Papa Francesco durante la sua visita a Timor Est nel 2024 ha sfilato per le strade di Dili sabato, prima della Messa del Requiem in programma nella città. La Papamobile, così come una Toyota minivan utilizzata anch’essa da Francesco, sono state esposte al campo di Taci Tolu, dove il defunto papa aveva celebrato una messa durante la sua visita nel 2024.I fedeli hanno preparato esposizioni di composizioni floreali e striscioni. Lapresse.it - Papamobile usata da Bergoglio gira a Timor Est con il suo cartonato nel giorno dei funerali Leggi su Lapresse.it La “” utilizzata da Papa Francesco durante la sua visita aEst nel 2024 ha sfilato per le strade di Dili sabato, prima della Messa del Requiem in programma nella città. La, così come una Toyota minivan utilizzata anch’essa da Francesco, sono state esposte al campo di Taci Tolu, dove il defunto papa aveva celebrato una messa durante la sua visita nel 2024.I fedeli hanno preparato esposizioni di composizioni floreali e striscioni.

Su questo argomento da altre fonti

È sempre Cartabianca, Corona: "Non chiamatelo Bergoglio ma Orgoglio" - Parole di elogio nei confronti di Papa Francesco arrivano dall’alpinista e scrittore Mauro Corona, ospite fisso di “È Sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento politico e d’attualità di Rete4, condotto da Bianca Berlinguer. Si parla, ovviamente, di tutti i protocolli che si sono attivati per onorare la memoria del Pontefice, scomparso lo scorso 21 Aprile nel giorno di pasquetta, dopo essersi mostrato in pubblico l’ultima volta proprio nel giorno di Pasqua, per salutare i suoi fedeli. 🔗liberoquotidiano.it

È morto Papa Francesco, 266º Pontefice della Chiesa cattolica: Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni - È morto Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni È morto all’età di 88 anni Papa Francesco: Jorge Mario Bergoglio, 266º papa della Chiesa cattolica, è deceduto a casa Santa Marta, in Vaticano, dove era in convalescenza dopo essere stato ricoverato dal 14 febbraio al 23 marzo per via di una bronchite. L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta convocata a casa Santa Marta proprio dalla Sala Stampa della Santa Sede. 🔗tpi.it

Dalle colline del Piemonte al soglio pontificio: le radici italiane di Papa Francesco. La storia della famiglia Bergoglio a Portacomaro - Quando nel 2013 Jorge Mario Bergoglio fu eletto Papa, il mondo lo salutò come il primo pontefice argentino . Ma in quella fumata bianca si intrecciavano due storie: quella dell’ America latina e quella dell’ Italia del Novecento , fatta di valigie di cartone, partenze senza ritorno e fede custodita come eredità spirituale. Una famiglia piemontese nel cuore di Buenos Aires Le origini italiane... 🔗feedpress.me

Cosa riportano altre fonti

Il vento gira le pagine del Vangelo durante i funerali di papa Francesco e di Wojtyla; Papa Francesco, impressionante folla ad Ajaccio: «Attenti al rischio di chi strumentalizza la fede»; Papa Francesco, tutte le sue auto. Dalla Fiat 500L, alla Focus blu fino alla Renault 4, le sue auto «normali»; Papamobile: tutte le auto di Papa Bergoglio, dalla Focus alla R4. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Funerali di Papa Francesco, l'ultima papamobile è un pick-up usato: quanto vale? - Per il corteo dei funerali, il feretro di Papa Francesco è stato trasportato su una papamobile. Ma da dove proviene e qual è il valore? 🔗notizie.it

La papamobile costruita su un pick-up usato - Per il corteo funebre che ha accompagnato dal Vaticano a Santa Maria Maggiore le spoglie di Papa Francesco è stata adattata una papamobile dalla storia particolare, perfettamente in linea con l'attegg ... 🔗ansa.it

La papamobile per il corteo costruita su un pick-up usato (del valore di 15mila euro) - Per il corteo funebre che ha accompagnato dal Vaticano a Santa Maria Maggiore le spoglie di Papa Francesco è stata adattata una papamobile dalla storia particolare, perfettamente in linea ... 🔗msn.com