Due interventi di soccorso in zone impervie uomini feriti a Capo d’Arno e Mignano

interventi complessi per i Vigili del Fuoco e il personale del 118 nella provincia di Arezzo.Il primo allarme è scattato alle 11.50 nel comune di Pratovecchio Stia, nella zona di Capo d’Arno sul Monte Falterona. Un uomo di 81 anni, mentre percorreva un sentiero a cavallo, è caduto finendo in un dirupo in un’area particolarmente impervia. A causa della difficoltà di accesso via terra, sono stati attivati l’elisoccorso “Pegaso 1” e l’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago”. Gli elisoccorritori e i sanitari sono riusciti a raggiungere e immobilizzare il ferito, che è stato poi trasportato in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Bibbiena.Poco dopo, alle 12.05, un altro intervento ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso a Pieve Santo Stefano, in località Mignano. Lortica.it - Due interventi di soccorso in zone impervie: uomini feriti a Capo d’Arno e Mignano Leggi su Lortica.it Mattinata dicomplessi per i Vigili del Fuoco e il personale del 118 nella provincia di Arezzo.Il primo allarme è scattato alle 11.50 nel comune di Pratovecchio Stia, nella zona disul Monte Falterona. Un uomo di 81 anni, mentre percorreva un sentiero a cavallo, è caduto finendo in un dirupo in un’area particolarmente impervia. A causa della difficoltà di accesso via terra, sono stati attivati l’eli“Pegaso 1” e l’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago”. Gli elisoccorritori e i sanitari sono riusciti a raggiungere e immobilizzare il ferito, che è stato poi trasportato in codice 3 al prontodell’ospedale di Careggi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Bibbiena.Poco dopo, alle 12.05, un altro intervento ha richiesto l’intervento dell’elia Pieve Santo Stefano, in località

