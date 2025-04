L’Isola dei Famosi parte male Mediaset cancella il primo spot e lo sostituisce con un altro VIDEO

“Si parte”. Isola dei Famosi, l’attesa è finita. E il pubblico ha la sua soddisfazione: quando va in tv - L’Isola dei Famosi si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con un’edizione completamente rinnovata. Al timone ci sarà per la prima volta Veronica Gentili, pronta a cimentarsi nella sua prima conduzione di un reality. Accanto a lei, Simona Ventura in veste di opinionista unica e Pierpaolo Pretelli che seguirà da vicino i naufraghi nel ruolo di inviato, direttamente dalle spiagge dell’Honduras. 🔗tuttivip.it

Promo Isola dei Famosi, Mediaset lo cancella. Veronica Gentili parte male - Mediaset cancella spot de L'Isola dei Famosi 2025: meme su Veronica Gentili Un debutto promozionale durato meno di mezza giornata: è questa la sorte dello spot de L'Isola dei Famosi 2025 , condotto quest'anno da Veronica Gentili. Il video, lanciato inizialmente con grande enfasi da Mediaset, è stato cancellato in poche ore da tutte le piattaforme del gruppo, tra cui la piattaforma web, i profili social ufficiali e la programmazione TV. 🔗tvpertutti.it

Isola dei Famosi 2025: chi parte, chi resta e il nome a sorpresa di Serse Cosmi - Con l’avvicinarsi dell’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, cresce la curiosità sul cast. Se è ormai certo che la conduzione sarà affidata a Veronica Gentili, non si hanno ancora conferme ufficiali sugli opinionisti, anche se Simona Ventura continua a essere data per favorita. Rinunce e sorprese Tra i nomi dati per certi ma poi sfumati, come riferito da Gabriele Parpiglia, figurano Er Gennaro, Chiara Basso e Camila Giorgi. 🔗notizieaudaci.it

