I pazienti Solo un numero strappato dalla macchinetta elimina code Avanti il prossimo

di Fiore Isabella Se non ci fossero quei cittadini claudicanti con in mano ricette e foglietti per il ritiro dei referti, rigorosamente arricchiti dalla voce liberatoria "ticket pagato", ad osservare la marea di automobili, parcheggiate davanti ad un grande ospedale, nessuno scommetterebbe un lira sulla funzione sanitaria di quella struttura e, probabilmente, la confonderebbe con uno stadio di calcio di un pomeriggio domenicale.All'interno nessuna "ola" per i campioni della "pelota" ma gente malata, ammassata al Cup per mettere a posto le carte grazie alle quali, versato obbligatoriamente l'obolo, si ha diritto all'attenzionamento sanitario. Prima di arrivare dal medico specialista, ci si sottopone ad una trafila burocratica tipica di un ufficio del Catasto dove si pagano i diritti di segreteria prima del rilascio di una visura.

