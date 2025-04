Melania e il compleanno il giorno dei funerali del Papa Trump Non sono riuscito a comprarle un regalo Rimedio con una cena sull’Air Force One

Melania Trump compie gli anni propri oggi, nei funerali di Papa Francesco. La first lady ha accompagnato il presidente Donald Trump a Roma, per seguire la cerimonia. E per ora, per lei, niente regalo. Lo ha confessato il presidente stesso, che ha spiegato alla stampa di aver “rimediato” con una cena durante il volo di ritorno, sull’Air Force One. Il presidente americano ha scherzato così ieri sera, con i giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale. «Un compleanno lavorativo»«Avrà un compleanno lavorativo», ha detto Trump durante il volo per la prima missione all’estero dal suo insediamento alla Casa Bianca. Tra poco il presidente completerà i primi cento giorni di mandato e tra dazi, Ucraina, Iran e Gaza, ha avuto molto, molto da fare, ha spiegato. «Non ho avuto il tempo di comprare i regali, è stato piuttosto impegnativo», ha ammesso. Leggi su Open.online compie gli anni propri oggi, neidiFrancesco. La first lady ha accompagnato il presidente Donalda Roma, per seguire la cerimonia. E per ora, per lei, niente. Lo ha confessato il presidente stesso, che ha spiegato alla stampa di aver “rimediato” con unadurante il volo di ritorno,One. Il presidente americano ha scherzato così ieri sera, con i giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale. «Unlavorativo»«Avrà unlavorativo», ha dettodurante il volo per la prima missione all’estero dal suo insediamento alla Casa Bianca. Tra poco il presidente completerà i primi cento giorni di mandato e tra dazi, Ucraina, Iran e Gaza, ha avuto molto, molto da fare, ha spiegato. «Non ho avuto il tempo di comprare i regali, è stato piuttosto impegnativo», ha ammesso.

