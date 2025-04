Ultras Atalanta ampquotSe domani si gioca col Lecce niente striscioni bandiere e tifo organizzatoampquot

Ultras dell`Atalanta, che si schierano al fianco di quelli del Lecce in merito al rinvio di due giorni della. Leggi su Calciomercato.com Presa di posizione da parte deglidell`, che si schierano al fianco di quelli delin merito al rinvio di due giorni della.

Su altri siti se ne discute

Atalanta Lazio, gli ultras nerazzurri pronti per la coreografia: sciarpata al Gewiss Stadium per caricare la squadra! - Atalanta Lazio, gli ultras nerazzurri esibiranno una coreografia per trascinare Lookman e compagni alla vittoria dopo tanto tempo Atalanta Lazio è alle porte, e per l’occasione il popolo nerazzurro non vuole mancare assolutamente ad una delle partite più decisive della stagione: soprattutto in ottica Champions Legue. Grandi partita uguale a grandissime coreografie sugli spalti. Per […] 🔗calcionews24.com

Atalanta Club Brugge, doppia coreografia tra Curva Nord e Sud: il comunicato degli ultras bergamaschi - Atalanta Club Brugge, aria di coreografia al Gewiss Stadium: sia in Curva Nord che in Sud ci sarà la carica giusta per trascinare la squadra alla vittoria Dopo quelle che sono state le polemiche dell’andata, è chiaro che l’obiettivo dell’Atalanta è quello di riscattarsi nella maniera migliore possibile in Champions League contro il Club Brugge: […] 🔗calcionews24.com

Rinvio Lecce Atalanta, gli ultras non ci stanno e attaccano la Lega: «Non scendere in campo l’unica cosa da fare. Lega…» - Rinvio Lecce Atalanta, gli ultras non ci stanno e attaccano la Lega: «Non scendere in campo l’unica cosa da fare. Lega…» Non scenderanno in campo oggi Lecce Atalanta, in un primo momento impegnate per la sfida della 34a giornata di Serie A, poi rinviata a causa del lutto di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra pugliese […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ultras Atalanta: "Se domenica si gioca col Lecce niente striscioni, bandiere e tifo organizzato" - Presa di posizione da parte degli ultras dell'Atalanta, che si schierano al fianco di quelli del Lecce in merito al rinvio di due giorni della partita. 🔗tuttomercatoweb.com

Gli ultras dell’Atalanta stanno col Lecce dopo la morte del fisioterapista: domenica non tiferanno - Gli ultras dell'Atalanta solidarizzano con calciatori e tifosi del Lecce dopo la tragica perdita del fisioterapista Graziano Fiorita: "Se Atalanta-Lecce ... 🔗fanpage.it

Gli Ultras bergamaschi prendono posizione: "Se si dovesse giocare domenica, ecco cosa faremo"" - In seguito scomparsa dello storico fisioterapista del Lecce Graziano Fiorita la società giallorossa ha chiesto il rinvio della gara. Il rinvio è stato accolto, ma di sole 48 ore, decisione che non ha ... 🔗pianetalecce.it