Scomparso Renzo Tanari socio fondatore del Gruppo Autorama

Renzo Tanari, socio fondatore e figura chiave di Gruppo Autorama. "La sua visione imprenditoriale, la capacità innovativa e la sua etica nel lavoro hanno contribuito in modo determinante alla crescita del nostro Gruppo. A lui va il nostro più sentito ringraziamento. Modenatoday.it - Scomparso Renzo Tanari, socio fondatore del Gruppo Autorama Leggi su Modenatoday.it Si è spento nelle scorse oree figura chiave di. "La sua visione imprenditoriale, la capacità innovativa e la sua etica nel lavoro hanno contribuito in modo determinante alla crescita del nostro. A lui va il nostro più sentito ringraziamento.

Approfondimenti da altre fonti

Scomparso Renzo Comparini, voce dell’Avanti e storica presenza a Miss Toscana - Perignano (Pisa), 27 febbraio 2025 – Per tutti era lo “zio Renzo”, un personaggio buono e ben voluto da tutti che si dava un gran da fare nell’attività dell’intrattenimento e del sociale. Ci ha lasciato Renzo Comparini, mancato all’età di 87 anni. Risiedeva a Lavaiano e nel territorio di Casciana Terme-Lari e in generale nella Valdera lo conoscevano tutti. Ha lavorato per tanti anni come manutentore alla Crastan di Pontedera, aveva una passione per lo spettacolo e qualità di presentatore. 🔗lanazione.it

Era scomparso un paio di settimane fa, è suo il corpo senza vita recuperato in mare - E' stata data una identità al cadavere recuperato in mare dai Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di giovedì 3 aprile. Si apprende dai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che hanno partecipato alle indagini, che si tratta di un 50enne che era scomparso dalla zona di Ravenna un paio di... 🔗ravennatoday.it

Alessandro Coatti scomparso da giorni in Colombia, trovato morto in una valigia - Scoperta scioccante sul povero Alessandro, un uomo di 42 anni che era sparito nel nulla da alcuni giorni. La notizia più terribile si è materializzata quando il suo cadavere è stato ritrovato all’interno di una valigia. Le autorità competenti, che avevano dato il via alle ricerche, non si sarebbero mai aspettate di trovarsi di fronte ad una scena simile. Venerdì 4 aprile si erano perse le tracce di Alessandro Coatti, che lavorava come ricercatore per la Royal Society Biology di Londra. 🔗caffeinamagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scomparso Renzo Tanari, socio fondatore del Gruppo Autorama. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia