Iran, esplosione nel porto di Shahid Rajaee: 4 morti e oltre 500 feriti

Teheran, 26 aprile 2025 – Quattro500. È questo il bilancio provvisorio di un'avvenuta neldinella città di Bandar Abbas, nel sud dell', sulla sponda settentrionale dello Stretto di Hormuz. Secondo quanto reso noto in precedenza dall'agenzia di stampa locale Tasnim, un serbatoio di carburante è esploso per cause ancora sconosciute. Ma il procuratore generale Mohammad Movahedi ha sottolineato la necessità di un'indagine "rapida e precisa" e ha chiesto un'azione ferma contro chiunque venga ritenuto responsabile di negligenza o cattiva condotta in relazione all'incidente. Thick, black smoke rises as rescuers arrive near the source of an explosion at theport dock southwest of Bandar Abbas in theian province of Hormozgan on April 26, 2025.