Quante posizioni guadagnano Errani Paolini nel ranking WTA di doppio Corsa alla top5 Ma nella Race…

Errani e Jasmine Paolini sono approdate agli ottavi nel torneo di doppio dei Mutua Madrid Open 2025 di tennis: le azzurre, che lunedì 5 maggio scarteranno soltanto 10 punti nel ranking WTA della specialità, raggiungendo il secondo turno ne hanno incassati finora 120.In virtù di questo risultato le tenniste italiane hanno guadagnato 110 punti netti a testa, ma non guadagneranno posizioni nella classifica mondiale: anche in caso di vittoria finale, le azzurre non riusciranno comunque a scalare posizioni rimanendo appaiate al sesto posto.Sara Errani e Jasmine Paolini, infatti, lunedì scorso erano sempre a pari merito in sesta posizione a quota 5355, mentre ora si sono portate a quota 5465, ed in caso di successo nel torneo salirà a quota 6345. Le azzurre, però, non potranno guadagnare posizioni, né potranno perderne.

