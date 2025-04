COMUNALI I candidati in Irpinia e il caso Senerchia con 20 liste

liste per i Comuni chiamati al rinnovo dei Consigi COMUNALI nella torntata del 25 e 26 maggio 2025, tra i quattro irpini dove si vota fa scalpore il caso di Senerchia, piccolo paese con appena 704 abitanti.Sono ben 20 le liste presentate per altrettanti candidati sindaci tra chi sono in due figurano nomi chiaramente riconducibile al piccolo borgo dell’Alta Valle del Sele.Si tratta di Concetta Varalla a capo di “La Ginestra” ( Boffa Luca, Calzaretta Pasquale, Coglianese Giandomenico, De Simone Gelsomino, Di Concilio Rosanna, Mazzone Rossella, Sessa Carmine, Vece Marilenae lo sfidante Michele Di Muro con “Senerchia Viva. Un Paese c’è” (Montenero Gabriele, Gasparro Giada, Gasparro Maria Pia, Naponiello Debora, Mazzone Donatella, D’Ambrosio Mario, Melillo Nevicella, Trimarco Pietro). Anteprima24.it - COMUNALI- I candidati in Irpinia e il caso Senerchia con 20 liste Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiScaduti i termini per la presentazione delleper i Comuni chiamati al rinnovo dei Consiginella torntata del 25 e 26 maggio 2025, tra i quattro irpini dove si vota fa scalpore ildi, piccolo paese con appena 704 abitanti.Sono ben 20 lepresentate per altrettantisindaci tra chi sono in due figurano nomi chiaramente riconducibile al piccolo borgo dell’Alta Valle del Sele.Si tratta di Concetta Varalla a capo di “La Ginestra” ( Boffa Luca, Calzaretta Pasquale, Coglianese Giandomenico, De Simone Gelsomino, Di Concilio Rosanna, Mazzone Rossella, Sessa Carmine, Vece Marilenae lo sfidante Michele Di Muro con “Viva. Un Paese c’è” (Montenero Gabriele, Gasparro Giada, Gasparro Maria Pia, Naponiello Debora, Mazzone Donatella, D’Ambrosio Mario, Melillo Nevicella, Trimarco Pietro).

