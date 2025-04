Dagli Stati Uniti il pizzaiolo napoletano Antonio Greco omaggia Papa Francesco

Dagli Stati Uniti d’America con l’intenzione di essere presente con lo spirito e con il cuore nella gremita Piazza San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco. E’ la pizza ideata e realizzata da Antonio Greco, napoletano, e trasferitosi oltreoceano dopo numerose esperienze nella . Lifeandnews.it - Dagli Stati Uniti il pizzaiolo napoletano Antonio Greco omaggia Papa Francesco Leggi su Lifeandnews.it Una pizza speciale che arriva, con una foto al nostro Magazine,d’America con l’intenzione di essere presente con lo spirito e con il cuore nella gremita Piazza San Pietro per l’ultimo saluto a. E’ la pizza ideata e realizzata da, e trasferitosi oltreoceano dopo numerose esperienze nella .

