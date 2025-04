Alì Agca rinuncia ai funerali del Papa ma annuncia Pregherò sulla tomba di Francesco

funerali di Papa Francesco: Ali Agca, l'attentatore di Wojtyla, scarcerato definitivamente nel gennaio 2010 dopo l'estradizione in Turchia, alla fine ha rinunciato, temendo che la sua venuta in Vaticano per le esequie di Bergoglio potesse essere strumentalizzata e considerata "un'azione di disturbo". Ma all'Adnkronos . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Aveva fatto scalpore la sua richiesta di partecipare aidi: Ali, l'attentatore di Wojtyla, scarcerato definitivamente nel gennaio 2010 dopo l'estradizione in Turchia, alla fine hato, temendo che la sua venuta in Vaticano per le esequie di Bergoglio potesse essere strumentalizzata e considerata "un'azione di disturbo". Ma all'Adnkronos .

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ali Agca risponde a Pietro Orlandi: “Papa Francesco non può parlare a causa di Wojtyla, ma posso farlo io” - "Pietro Orlandi ha chiesto al papa di dire a sua madre la verità sulla scomparsa di Emanuela: non può farlo, il papa polacco ha sigillato tutto con un segreto di Stato. Ma io posso dirtene una parte". Così torna a parlare Ali Agca, dopo aver letto dell'appello a papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso Orlandi, Lele Mora: “Emanuela è viva e si trova in Austria. Me lo ha detto Ali Agca” - Da anni lontano dai riflettori, torna a parlare Lele Mora, l'ex agente dei vip. E prende parola sulla vicenda di Emanuela Orlandi scomparsa nel 1983 e sul Vaticano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Emanuela Orlandi è viva ed è in Austria, non si vuole far trovare. Alì Agca mi ha raccontato tutto: so perché ha sparato a Papa Wojtyla”: le rivelazione di Lele Mora - In queste ultime ore, anche Lele Mora, ex agente dei vip da anni lontano dai riflettori, è tornato con delle nuove rivelazioni rese durante un’intervista alle Iene sul caso di Emanuela Orlandi: “Emanuela è viva, vive in Austria in un convento di clausura. Sa anche di chi è figlia. Lele Mora sostiene che a fargli questa rivelazione sarebbe stato Alì Agca, l’ex terrorista turco che sparò a Papa Wojtyla in piazza San Pietro il 13 maggio del 1981: “Per un periodo ho lavorato con Alì Agca, lo portavo in giro per le televisioni del mondo a fare delle interviste. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, Alì Agca rinuncia ai funerali: “Presto sulla tomba'; Funerali papa Francesco, il feretro accolto dagli ‘ultimi’: “Ci ha aperto le porte della Chiesa”; Ali Agca rinuncia a partecipare ai funerali di papa francesco ma promette visita futura per pregare; Fedeli a San Pietro dall'alba, oggi i funerali di Papa Francesco: le videonews del nostro inviato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online