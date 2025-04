Extinction Rebellion al Colosseo con la frase di Papa Francesco disarmare la Terra Portati via dalla polizia

Papa Francesco gli attivisti di Extinction Rebellion hanno mandato un messaggio. Entrati dentro il Colosseo, hanno srotolato un enorme striscione con scritto “disarmare la Terra”. Una frase che proprio Papa Francesco aveva scritto in una lettera mandata dall’ospedale. “Siamo qui per denunciare l’ipocrisia dei governi che in questo momento sono in lutto per la morte di una persona che però quando era in vita loro hanno osteggiato e contrastato in ogni modo”, dichiarano gli attivisti che denunciano di essere stati Portati “senza motivo” in Commissariato dopo aver fornito i documenti senza opporre resistenza e senza aver causato alcun danno.“Srotoliamo questo striscione in un luogo che per secoli è stato simbolo del potere imperiale, per denunciare l’ipocrisia di capi di Stato, ministri ed esponenti di partito che in questi giorni stanno celebrando il messaggio di Bergoglio, messaggio che hanno ignorato se non ostacolato finché lui era in vita” dichiara Alba di Extinction Rebellion. Ilfattoquotidiano.it - Extinction Rebellion al Colosseo con la frase di Papa Francesco “disarmare la Terra”: “Portati via dalla polizia” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Durante i funerali digli attivisti dihanno mandato un messaggio. Entrati dentro il, hanno srotolato un enorme striscione con scritto “la”. Unache proprioaveva scritto in una lettera mandata dall’ospedale. “Siamo qui per denunciare l’ipocrisia dei governi che in questo momento sono in lutto per la morte di una persona che però quando era in vita loro hanno osteggiato e contrastato in ogni modo”, dichiarano gli attivisti che denunciano di essere stati“senza motivo” in Commissariato dopo aver fornito i documenti senza opporre resistenza e senza aver causato alcun danno.“Srotoliamo questo striscione in un luogo che per secoli è stato simbolo del potere imperiale, per denunciare l’ipocrisia di capi di Stato, ministri ed esponenti di partito che in questi giorni stanno celebrando il messaggio di Bergoglio, messaggio che hanno ignorato se non ostacolato finché lui era in vita” dichiara Alba di

