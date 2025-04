Funerali Papa Francesco la bara arriva a Santa Maria Maggiore

Papa Francesco arriva alla basilica di Santa Maria Maggiore dopo i Funerali celebrati in San Pietro. Il feretro, portato da San Pietro con la Papamobile scoperta, viene trasferito all’interno della basilica dove, per sua stessa volontà, il Pontefice sarà sepolto in una tomba con la sola iscrizione ‘Franciscus’. Lapresse.it - Funerali Papa Francesco, la bara arriva a Santa Maria Maggiore Leggi su Lapresse.it Il corteo funebre dialla basilica didopo icelebrati in San Pietro. Il feretro, portato da San Pietro con lamobile scoperta, viene trasferito all’interno della basilica dove, per sua stessa volontà, il Pontefice sarà sepolto in una tomba con la sola iscrizione ‘Franciscus’.

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Funerali Papa Francesco a San Pietro, il Vangelo collocato sulla bara - (Agenzia Vista) Vaticano, 26 aprile 2025 Il Vangelo collocato sulla bara di Papa Francesco durante la cerimonia dei funerali a Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... 🔗msn.com

AI funerali del Papa 200mila persone. Sulla bara di Francesco il Vangelo. Una papamobile come carro funebre - La messa esequiale, dopo i riti iniziali, è ora alla liturgia della Parola. La prima lettura in inglese, il salmo cantato in latino, la seconda lettura in spagnolo. Il passo del Vangelo è tratto da ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali Papa Francesco, il vento a San Pietro sfoglia il Vangelo sulla bara - Durante i funerali di Papa Francesco, Il lieve vento a San Pietro sfoglia il Vangelo aperto sulla bara di Bergoglio, mentre riecheggiano i canti delle suppliche delle Chiese ... 🔗msn.com