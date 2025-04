Benevento cambia la viabilità nel centro storico senso unico in via Episcopio

Episcopio, a Benevento, diventa a senso unico. Il nuovo flusso di marcia sarà diretto verso via Manfredi di Svevia, via Carlo Torre e piazza Manfredi di Svevia. Lo stabilisce un’ordinanza firmata giovedì scorso dal Servizio Traffico del Comune.La decisione arriva dopo le numerose segnalazioni da parte di residenti e automobilisti, che da tempo lamentavano disagi causati dal doppio senso di circolazione. A confermare le criticità anche una relazione tecnica redatta dalla Polizia Municipale, che ha evidenziato problemi legati a traffico e sosta lungo il tratto interessato.Con l’introduzione del senso unico, viene meno anche il divieto di sosta e fermata sul lato destro della carreggiata di via Episcopio, a partire dall’intersezione con piazza Orsini e via Gaetano Rummo. Anteprima24.it - Benevento, cambia la viabilità nel centro storico: senso unico in via Episcopio Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoA partire da oggi, via, a, diventa a. Il nuovo flusso di marcia sarà diretto verso via Manfredi di Svevia, via Carlo Torre e piazza Manfredi di Svevia. Lo stabilisce un’ordinanza firmata giovedì scorso dal Servizio Traffico del Comune.La decisione arriva dopo le numerose segnalazioni da parte di residenti e automobilisti, che da tempo lamentavano disagi causati dal doppiodi circolazione. A confermare le criticità anche una relazione tecnica redatta dalla Polizia Municipale, che ha evidenziato problemi legati a traffico e sosta lungo il tratto interessato.Con l’introduzione del, viene meno anche il divieto di sosta e fermata sul lato destro della carreggiata di via, a partire dall’intersezione con piazza Orsini e via Gaetano Rummo.

Su questo argomento da altre fonti

Sfilata di Carnevale a Ozzano, cambia la viabilità - Festa di Carnevale a Ozzano oggi, 16 febbraio con limitazioni al traffico per permettere lo svolgimento del corteo delle maschere lungo le seguenti vie: - v.le S. Allende, tra P.zza Allende e rotonda M. L. King - via A. Moro, tratto compreso fra rotonda M. L. King e la scuola... 🔗bolognatoday.it

Cambia la viabilità: una nuova rotonda unirà Padova e Ponte San Nicolò - Padova e Ponte San Nicolò uniscono le forze per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale al confine tra i due Comuni. Il vicesindaco di Padova, Andrea Micalizzi, e il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni, annunciano un'importante azione congiunta per la realizzazione di una nuova... 🔗padovaoggi.it

Casaglia, troppi incidenti stradali: sarà installato un semaforo. Tirreno-Adriatico: ecco come cambia la viabilità il 12 marzo - "Si informa che, a seguito dell’alto numero di incidenti, l’Amministrazione, ha provveduto all’installazione di un nuovo impianto semaforico in via dei Narcisi, in località Casaglia, che istituirà il senso unico alternato sul tratto indicato": la comunicazione ufficiale è arrivata direttamente... 🔗perugiatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Benevento, cambia la viabilità nel centro storico: senso unico in via Episcopio; Airola| Viabilità, parcheggi e disco orario: ‘Dovere Civico’ interroga il sindaco; Benevento, manutenzione stradale il Comune apre ai privati; Benevento, ecco come cambieranno viabilità e piazzale della stazione centrale. 🔗Se ne parla anche su altri siti