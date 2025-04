Collasso da tariffe In 20 giorni le Borse son quasi alla pari

Laverita.info - Collasso da tariffe? In 20 giorni le Borse son (quasi) alla pari Leggi su Laverita.info Si pensava servissero mesi e invece in poche sedute il Ftse Mib ha recuperato più dell’80% delle perdite. Così come i listini Usa.

Dazi, il Canada risponde a Trump: tariffe per 20 miliardi di dollari di prodotti Usa - I dazi doganali del 25% su acciaio e alluminio, voluti da Donald Trump, sono entrati in vigore segnando una nuova fase nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e i... 🔗ilsole24ore.com

Ue, via libera a controdazi del 10% e 25% su prodotti Usa per 20,9 mld€ a partire dal 15 aprile; ritorsione anche in Cina: contro tariffe schizzano all'84% - Le contro misure entreranno in vigore in tre tranche: 15 aprile, 16 maggio, 1 dicembre, l'Ue si dice pronta a rimuoverle a fronte di una soluzione negoziata con gli Usa; mentre Pechino non demorde La Commissione Europea ha approvato i contro dazi al 10% e 25% nei confronti dei prodotti made i 🔗ilgiornaleditalia.it

Trump: “Da domani dazi reciproci”, ipotesi tariffe universali al 20%, Von der Leyen “dichiara guerra agli Usa”: “Abbiamo piano per vendicarci” - Trump annuncia che domani entreranno in vigore i dazi reciproci con l’ipotesi di tariffe universali al 20%. Von der Leyen minaccia gli Usa, “l’Ue ha un piano per vendicarsi” Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia l’entrata in vigore dei dazi reciproci da domani, con l’ipotesi d 🔗ilgiornaleditalia.it

