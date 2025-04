Adzic Juve cessione in prestito in Serie A Il gioiello montenegrino può sbloccare quel colpo il piano del club bianconero Ultime

Adzic Juve, prestito in Serie A? Può sbloccare quel colpo in vista della prossima stagione: il piano del clubIl calciomercato Juve segue con grande attenzione anche il profilo di Krstovic, l’attaccante del Lecce arrivato in doppia cifra in Serie A per la prima volta da quando è in Italia.Il centravanti è valutato circa 25 milioni di euro ed il suo prezzo potrebbe abbassarsi ulteriormente in caso di retrocessione in Serie B dei pugliesi. La Juve, inoltre, potrebbe giocarsi la carta Adzic: il prestito del gioiello montenegrino al Lecce può sbloccare l’affare. A riferirlo è Tuttosport. .com Juventusnews24.com - Adzic Juve, cessione in prestito in Serie A? Il gioiello montenegrino può sbloccare quel colpo: il piano del club bianconero. Ultime Leggi su Juventusnews24.com inA? Puòin vista della prossima stagione: ildelIl calciomercatosegue con grande attenzione anche il profilo di Krstovic, l’attaccante del Lecce arrivato in doppia cifra inA per la prima volta da quando è in Italia.Il centravanti è valutato circa 25 milioni di euro ed il suo prezzo potrebbe abbassarsi ulteriormente in caso di retroinB dei pugliesi. La, inoltre, potrebbe giocarsi la carta: ildelal Lecce puòl’affare. A riferirlo è Tuttosport. .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Osimhen Juve, in estate può partire l’assalto? Il Napoli ha già fissato il prezzo per la cessione: gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, in estate può partire l’assalto? Il Napoli ha già fissato il prezzo per la cessione: gli aggiornamenti sul futuro del centravanti nigeriano Il Corriere dello Sport è tornato a parlare del futuro di Victor Osimhen, che la scorsa estate ha lasciato il Napoli con la formula del prestito per accasarsi al Galatasaray. Stando a quanto si apprende a fine stagione verosimilmente il nigeriano lascerà la Turchia per fare ritorno a Napoli, che lo cederà a titolo definitivo al miglior offerente. 🔗juventusnews24.com

Adzic Juve, il gioiello montenegrino brilla ancora: super giocata nel primo tempo di Potenza-Juventus Next Gen – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Adzic Juve, brilla ancora in Next Gen: la giocata nel primo tempo del match sul campo del Potenza – VIDEO Lampi di classe di Adzic anche nella seconda partita consecutiva del classe 2006 con la Juventus Next Gen. Oggi i bianconeri sono impegnati in trasferta sul campo del Potenza. Nel primo tempo il gioiello della Juve ha messo in mostra tutte le sue qualità con un doppio dribbling con la suola. 🔗juventusnews24.com

Adzic Juve: il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A, ma altrove! Potrebbe ripetere il percorso di quell’ex bianconero. Lo scenario - di Redazione JuventusNews24Adzic Juve, il talento montenegrino può lasciare i colori bianconeri: c’è una soluzione per giocare con continuità! Il percorso di Vasilije Adzic potrebbe in Serie A potrebbe spiccare in un “lido” diverso da quello della Juve. A svelarlo è Giovanni Albanese sul proprio profilo X. Ecco le sue parole, che accostano il futuro del montenegrino a quello di Fabio Miretti, attualmente in prestito al Genoa. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Adzic Juve, a giugno via in prestito per una stagione?; Calciomercato Juve: il Lecce è pronto ad accogliere Adzic; Adzic è la chiave per il bomber Juve che non ti aspetti: sorpresa nella lista; Adzic incanta tra Next Gen e Montenegro Under 19: perché Thiago Motta non lo ha più convocato con la Juventus. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Adzic Juve, cessione in prestito in Serie A? Il gioiello montenegrino può sbloccare quel colpo: il piano del club bianconero. Ultime - Adzic Juve, prestito in Serie A? Può sbloccare quel colpo in vista della prossima stagione: il piano del club Il calciomercato Juve segue con grande attenzione anche il profilo di Krstovic, l’attaccan ... 🔗juventusnews24.com

La carta Adzic per l’attaccante di scorta: Juve, una poltrona per due - In vista della prossima stagione il club bianconero, oltre al bomber titolare, è alla ricerca di un altro profilo in grado di portare gol ... 🔗msn.com

Pagina 0 | La carta Adzic per l’attaccante di scorta: Juve, una poltrona per due - In vista della prossima stagione il club bianconero, oltre al bomber titolare, è alla ricerca di un altro profilo in grado di portare gol ... 🔗tuttosport.com