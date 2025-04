ATP Madrid Lorenzo Sonego non può nulla contro De Minaur e si arrende in due set

Lorenzo Sonego. Nel secondo turno del torneo ATP di Madrid Alex De Minaur travolge 6-2 6-3, in un’ora e quindici minuti, il tennista torinese conquistando così il pass per la sfida dei sedicesimi di finale contro il canadese Denis Shapovalov.Inizia alla grande il giocatore italiano che, capitalizzando gli errori del rivale, ottiene il break a 30 in apertura per poi farsi rimontare da 40-0 e, complici due doppi falli, incassare l’1-1. De Minaur passa a condurre 2-1 tenendo a zero il suo turno di battuta e, con il secondo break di fila, sale 3-1. Il piemontese interrompe l’emorragia conquistando, a 15, il 4-2, l’australiano concede le briciole sul suo servizio, conquista, a zero, il 5-2 e, ai vantaggi, e chiude i conti nell’ottavo gioco trasformando con una micidiale risposta di rovescio il secondo set point per il 6-2 della prima partita. Oasport.it - ATP Madrid, Lorenzo Sonego non può nulla contro De Minaur e si arrende in due set Leggi su Oasport.it Crolla in maniera perentoria, dopo un buon inizio match,. Nel secondo turno del torneo ATP diAlex Detravolge 6-2 6-3, in un’ora e quindici minuti, il tennista torinese conquistando così il pass per la sfida dei sedicesimi di finaleil canadese Denis Shapovalov.Inizia alla grande il giocatore italiano che, capitalizzando gli errori del rivale, ottiene il break a 30 in apertura per poi farsi rimontare da 40-0 e, complici due doppi falli, incassare l’1-1. Depassa a condurre 2-1 tenendo a zero il suo turno di battuta e, con il secondo break di fila, sale 3-1. Il piemontese interrompe l’emorragia conquistando, a 15, il 4-2, l’australiano concede le briciole sul suo servizio, conquista, a zero, il 5-2 e, ai vantaggi, e chiude i conti nell’ottavo gioco trasformando con una micidiale risposta di rovescio il secondo set point per il 6-2 della prima partita.

