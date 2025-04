Lazio appuntamento con l039Arsenal per il riscatto di Tavares A giugno si deciderà il futuro del terzino

appuntamento la prossima settimana tra Lazio e Arsenal per il riscatto di Nuno Tavares. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport, spiegando che. Leggi su Calciomercato.com la prossima settimana traper ildi Nuno. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport, spiegando che.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ebit Lazio, la sicurezza sul lavoro scende in strada a Velletri. Oggi appuntamento alla sala Tersicore - Torna da questa mattina l’attiva di formazione sulla sicurezza sul lavoro organizzata dall’Ebit Lazio in collaborazione con Rinascita Imprese. La Sicurezza sul lavoro scende in strada, è l’iniziativa di Ebit Lazio giunta alla settima edizione e che coinvolge le aziende dei servizi e del terziario in un percorso di formazione sulla salute dei lavoratori, che spesso in questo settore combacia anche con i datori di lavoro. 🔗laspunta.it

Lazio, appuntamento per il rinnovo di Vecino: sarà lui uno dei perni della rosa per il futuro - Ringiovanimento, sì, ma con dei punti fissi su cui fare perno. Questa l`idea della Lazio per portare avanti anche nelle prossime sessioni di... 🔗calciomercato.com

A pesca di plastica: appuntamento nella riserva naturale delle Cesine con Lni San Foca e Fipsas - VERNOLE (Lecce) - Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento con A Pesca di Plastica, l'evento nato nel 2015 e giunto alla sua VII edizione. Organizzato dalla Sezione di San Foca della Lega Navale Italiana in collaborazione con FIPSAS, l'incontro si svolgerà domenica 6 aprile dalle ore 8:30... 🔗lecceprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lazio, appuntamento con l'Arsenal per il riscatto di Tavares. A giugno si deciderà il futuro del terzino - Appuntamento la prossima settimana tra Lazio e Arsenal per il riscatto di Nuno Tavares. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport, spiegando che la Lazio vuole anticiparei. 🔗calciomercato.com

Lazio, sì al riscatto di Nuno Tavares: tutto pronto per trattenere il portoghese - Per la Lazio, però, è tempo di decisioni sul suo riscatto. Lazio, Tavares resta a Formello: pronti i 5 milioni del riscatto A quanto pare non ci sarebbero più troppi dubbi: il portoghese è pronto ad ... 🔗sportpaper.it

Lazio, pronto il riscatto per Nuno Tavares - Per la Lazio, però, non ci sarebbero più dubbi: il portoghese è pronto ad essere riscattato dalle fila dell'Arsenal, attuale proprietaria del suo cartellino. Il difensore ha un'opzione di riscatto ... 🔗fantacalcio.it