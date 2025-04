Serena Autieri 8220Tra donne la competizione c8217è sempre stata Ho grande rispetto per la parola 8216famiglia82178221

Serena Autieri si racconta: "Dopo Sanremo ho rifiutato tanto per senso di responsabilità. A Baudo devo tantissimo. Il rapporto con le altre donne? Ci comportiamo come concorrenti, non da amiche". Leggi su Fanpage.it si racconta: "Dopo Sanremo ho rifiutato tanto per senso di responsabilità. A Baudo devo tantissimo. Il rapporto con le altre? Ci comportiamo come concorrenti, non da amiche".

Serena Autieri: "Tra donne la competizione c'è sempre stata. Ho grande rispetto per la parola 'famiglia'" - Particolarmente incisive le riflessioni sul rapporto tra donne nel mondo dello spettacolo. "È un'idea di società vecchia che ci sia competizione solo tra donne", afferma, pur ammettendo che "non si ...

Storie di donne al Bivio, Serena Autieri si racconta - Così Serena Autieri, ospite di Monica Setta a "Storie di donne al bivio". La cantante-attrice . che oggi 4 aprile compie 49 anni - si racconta a 360 gradi.

