The Last of Us – stagione 2 Pedro Pascal commenta lo scioccante secondo episodio

Last of Us – stagione 2: Pedro Pascal commenta lo scioccante secondo episodioBeh, è successo. Lo sapevamo che sarebbe successo. Lo temevamo. Eppure, guardarlo accadere? È stato terribile proprio come temevamo. Nell’episodio 2 della seconda stagione di The Last of Us, HBO ha reso giustizia al colpo di scena più scioccante del gioco: la morte brutale e cruenta di Joel Miller. Sì, proprio quel Joel, il contrabbandiere burbero e afflitto dal dolore diventato una figura paterna ferocemente protettiva interpretato da Pedro Pascal. Il momento arriva con tutto il peso che i fan di The Last of Us Part II si aspettavano, e anche di più. La morte di Joel, picchiato e bastonato da Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, è tanto violenta quanto straziante. Per Pascal era un addio che sapeva sarebbe arrivato, ma forse non così presto. Leggi su Cinefilos.it Theof Us –2:loBeh, è successo. Lo sapevamo che sarebbe successo. Lo temevamo. Eppure, guardarlo accadere? È stato terribile proprio come temevamo. Nell’2 della secondadi Theof Us, HBO ha reso giustizia al colpo di scena piùdel gioco: la morte brutale e cruenta di Joel Miller. Sì, proprio quel Joel, il contrabbandiere burbero e afflitto dal dolore diventato una figura paterna ferocemente protettiva interpretato da. Il momento arriva con tutto il peso che i fan di Theof Us Part II si aspettavano, e anche di più. La morte di Joel, picchiato e bastonato da Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, è tanto violenta quanto straziante. Perera un addio che sapeva sarebbe arrivato, ma forse non così presto.

Se ne parla anche su altri siti

The Last of Us 2, forse vi siete persi l’incredibile easter egg su… Jennifer Aniston; Da quella scena alle differenze col videogioco, le domande lasciate in sospeso nei nuovi episodi di The Last of Us 2; The Last of Us, nuovo Teaser e Character Art. Seconda Stagione su Sky e NOW nel 2025; The Last of Us 2, le reazioni di Pedro Pascal, Bella Ramsey e Kaitlyn Dever all'episodio 2. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

The Last of Us 2, gli ideatori spiegano perché quella morte doveva avvenire così presto - Gli ideatori di The Last of Us hanno spiegato perché era indispensabile che la morte mostrata nel secondo episodio avvenisse così presto e non alla fine della seconda stagione. 🔗comingsoon.it

“Non era così nel gioco”: l’insopportabile lagna dei puristi di The Last of Us 2 dopo la morte di Joel - Grandi polemiche dopo il secondo episodio di The Last of Us 2 per quel drammatico colpo di scena che non renderebbe giustizia al videogame ... 🔗fanpage.it

Non solo The Last of Us: 5 morti scioccanti che hanno sconvolto i fan delle serie più amate - Da Westeros alle corsie del Seattle Grace, fino all'episodio shock di The Last of Us: le serie tv ci hanno insegnato che nessun personaggio è al sicuro. Ecco cinque morti che hanno lasciato il pubblic ... 🔗comingsoon.it