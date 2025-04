Atalanta Lecce confermata la data per il recupero si giocherà domani sera Il retroscena sulla decisione

Atalanta Lecce, confermata la data per il recupero: si giocherà domani sera alle 20:45 nonostante le polemiche di ieri sera Atalanta–Lecce si giocherà domani sera alle 20:45. Nonostante le polemiche della squadra pugliese dopo la scomparsa di Graziano Fiorita, c'è stato un ripensamento da parte del Lecce stesso nelle ultime ore.

Funerali del Papa, sospese le partite di serie A di sabato. Confermata Atalanta-Lecce di venerdì - LA DECISIONE. Dopo la sospensione delle gare di domenica, giorno della morte del Pontefice, si è deciso di non giocare nemmeno quelle in programma sabato 26 aprile, giorno dei funerali. 🔗ecodibergamo.it

Il Lecce non va a Bergamo, squadra distrutta dopo la morte di Graziano: cosa succede con l’Atalanta - Stamattina il Lecce non partirà per Bergamo in vista della partita con l'Atalanta riprogrammata per domenica sera dalla Lega di Serie A, dopo il rinvio in seguito alla tragica morte del fisioterapista Graziano Fiorita. La squadra è distrutta, ancora sotto shock per la perdita improvvisa del 47enne amatissimo. Che cosa succede adesso e cosa rischia il Lecce qualora vada dritto e non si presenti in campo domenica sera al fischio d'inizio del match. 🔗fanpage.it

Lutto per il Lecce: scomparso il fisioterapista. Sfida con l'Atalanta verso il rinvio - Atalanta-Lecce verso il rinvio. La partita in programma venerdì 25 aprile a Bergamo dovrebbe essere rinviata a data da destinarsi a causa della... 🔗calciomercato.com

