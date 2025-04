The Couple ultima chiamata le ragioni del flop

Sono giorni decisivi per la prima edizione di 'The Couple - Una vittoria per due'. Sono giorni nei quali si capirà se questa rimarrà la prima e unica edizione - perlomeno in questa formula e con gli attuali contenuti - del reality game condotto da Ilary Blasi o se ne potranno seguire altre. Probabilmente, però, senza la stessa Ilary Blasi alla conduzione.Va sottolineato, infatti, che se quella di 'The Couple' avrebbe dovuto essere il rilancio televisivo della showgirl dopo la docuserie 'Unica' e il flop 'Ilary', entrambi targati Netflix, l'obiettivo non è stato neppure lontanamente avvicinato. Nella seconda puntata del reality game la conduttrice si è mostrata quasi poco convinta del programma e delle sue dinamiche. Dinamiche che, a dire il vero, sono pressoché inesistenti.Il flop di 'The Couple' - la speranza è che dal punto di vista degli ascolti tv possa esserci una risalita nella terza puntata, quella in onda lunedì 28 aprile in Prima serata su Canale 5 - è da ricondurre a una serie di motivazioni.

