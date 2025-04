Bottigliata in testa poi la rapina in Montagnola

Bottigliata in testa e rapinato. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo mezzanotte e mezza, all'interno del parco della Montagnola. Una coppia, lui di 50 anni e lei di 45, è stata vittima di un’aggressione violenta da parte di tre giovani – due ragazzi e una. Bolognatoday.it - Bottigliata in testa poi la rapina in Montagnola Leggi su Bolognatoday.it Colpito con unainto. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo mezzanotte e mezza, all'interno del parco della. Una coppia, lui di 50 anni e lei di 45, è stata vittima di un’aggressione violenta da parte di tre giovani – due ragazzi e una.

Su questo argomento da altre fonti

Milano, 19enne accoltellato per rapina: colpito alla testa e alla schiena dal branco fuori dal centro commerciale - Milano, 20 febbraio 2025 – L’aggressione qualche minuto prima delle 21 di oggi, a due passi dagli ingressi del centro commerciale Merlata Bloom. In cinque contro uno per rapinare lo smartphone e il monopattino a un ragazzo di 19 anni. I fendenti che colpiscono la giovanissima vittima alla testa, alla schiena e a una mano. L’ambulanza in via Pasolini e la corsa al Niguarda, dove il 19enne viene ricoverato in codice rosso per gli squarci in più parti del corpo. 🔗ilgiorno.it

Bari, rapina shock: donna presa a martellate in testa dopo il prelievo al bancomat - Rapina shock a Bari, questa mattina (5 marzo) dove una donna di 67 anni è stata colpita con un martello dopo aver prelevato una somma allo sportello bancomat. La spaventosa aggressione ha letteralmente inorridito gli abitanti del quartiere Libertà di Bari. Una donna di 67 anni è stata colpita in testa con un martello e rapinata subito dopo aver prelevato del denaro da un bancomat delle Poste. L’aggressione è avvenuta quando erano circa le 11, in via Barletta. 🔗dayitalianews.com

Furibonda lite al parco: uomo colpito con una bottigliata in testa - Un'aggressione di cui ancora non si conosce il movente o il motivo scatenante. È accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 3 aprile, al parco Tarello di Brescia, dove un uomo di 68 anni, di origine ghanese, è stato colpito alla testa con una bottiglia. A ferirlo, secondo quanto ricostruito dai... 🔗bresciatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bottigliata in testa poi la rapina in Montagnola: la polizia cerca gli aggressori; Rapina violenta in Montagnola ai danni di una coppia di bolognesi: lui, 50 anni, trasportato in ospedale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rapina violenta in Montagnola ai danni di una coppia di bolognesi: lui, 50 anni, trasportato in ospedale - Colpito a bottigliate per aver cercato di allontanare due ragazzi e una ragazza che avevano avvicinato lui e la compagna di 45 anni nel parco ... 🔗msn.com

Rapina in Montagnola a Bologna: il video - Un uomo di 50 e una donna di 45 sono stati aggrediti di notte nel parco della Montagnola. L'uomo è stato colpito a bottigliate in testa e rapinato ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Colpiscono con una bottigliata alla testa un 39enne e lo rapinano dell’auto: due arresti a Siurgus Donigala - Hanno rapinato un conoscente con il quale avevano trascorso la serata assieme, lo hanno colpito con una bottiglia in testa e lo hanno lasciato a terra ... già noti alle forze dell’ordine con le accuse ... 🔗sardiniapost.it