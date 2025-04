Caressa Stanchezza Inter Per me è diventato un luogo comune La verità sulla rosa dei nerazzurri è…

Caressa: «Stanchezza Inter? Per me è diventato un luogo comune! La verità sulla rosa dei nerazzurri è.» Le parole del noto giornalistaIntervenuto in onda su Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato del momento dell'Inter:LE PAROLE– «Stanchezza? Secondo me è diventato un luogo comune. Più che la Stanchezza e i cambi di Inzaghi, influisce un po' l'età media e quindi gli infortuni, ma la seconda cosa è che aveva ragione Bergomi, ovvero che la rosa dell'Inter, nel suo complesso, è un po' sopravvalutata. Se io guardo il rendimento: Taremi non ha dato niente, Correa ha dato poco, Arnautovic ha segnato, ma. Frattesi ha dato così così. L'Inter non ha due squadre come si dice. Io vedevo la posizione di Bergomi come drastica, però tutto sommato aveva una visione prima di noi che potevano andare o meno.

