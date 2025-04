Esce fuori strada in bici a Roscigno e sbatte contro un albero dolore per la morte del 19enne Ebrima

Roscigno un 19enne è uscito fuori strada in bici ed è morto dopo essersi scontrato con un albero: Ebrima Jatta era ospite di un centro di accoglienza Notizie.virgilio.it - Esce fuori strada in bici a Roscigno e sbatte contro un albero, dolore per la morte del 19enne Ebrima Leggi su Notizie.virgilio.it unè uscitoined è morto dopo essersi scontrato con unJatta era ospite di un centro di accoglienza

