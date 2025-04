Toscana sopra la media nazionale nel Pil giornaliero 120 euro al giorno

Toscana si conferma tra le regioni economicamente più solide d’Italia. Secondo l'ultima elaborazione dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre su dati Prometeia e Istat, nel 2025 la nostra regione si posizionerà al settimo posto nazionale per Pil giornaliero ad abitante: 108,7 euro, a fronte di una media italiana di 104,3 euro. Il Pil totale toscano è stimato in 145,2 miliardi di euro. In testa alla classifica nazionale c'è il Trentino-Alto Adige (152,8 euro giornalieri pro capite), seguito da Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto.Anche guardando ai dati provinciali, la Toscana regge il confronto. La provincia di Firenze conquista il settimo posto assoluto in Italia per valore aggiunto giornaliero per abitante: 119,8 euro, per un totale di 43,3 miliardi di euro. Lanazione.it - Toscana sopra la media nazionale nel Pil giornaliero: 120 euro al giorno Leggi su Lanazione.it Firenze, 26 aprile 2025 – Lasi conferma tra le regioni economicamente più solide d’Italia. Secondo l'ultima elaborazione dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre su dati Prometeia e Istat, nel 2025 la nostra regione si posizionerà al settimo postoper Pilad abitante: 108,7, a fronte di unaitaliana di 104,3. Il Pil totale toscano è stimato in 145,2 miliardi di. In testa alla classificac'è il Trentino-Alto Adige (152,8giornalieri pro capite), seguito da Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto.Anche guardando ai dati provinciali, laregge il confronto. La provincia di Firenze conquista il settimo posto assoluto in Italia per valore aggiuntoper abitante: 119,8, per un totale di 43,3 miliardi di

Ne parlano su altre fonti

Inverno mite a Montevergine: temperature sopra la media per il sesto anno consecutivo - Sui monti campani, per il sesto inverno consecutivo, sono state registrate temperature al di sopra della media climatologica 1991-2020. È quanto emerso dall'analisi dei dati meteorologici misurati presso l'Osservatorio di Montevergine fra il 1° dicembre 2024 e il 28 febbraio 2025. In... 🔗avellinotoday.it

Media cinesi: “Usa smettano di lagnarsi. Nessuno si approfitta ma vivono sopra la loro possibilità” - Gli Stati Uniti dovrebbero “smettere di lagnarsi” di essere vittime quando in realtà “nessuno li sta truffando” come invece affermano”. La stoccata arriva da China Daily, una delle testate statali di Pechino, pubblicata anche in lingua inglese. Un duro editoriale contesta le “lamentele” della Casa Bianca in materia commerciale e rilancia: “Il problema degli Stati Uniti vivono al di sopra delle proprie possibilità da decenni e consumano più di quanto producono“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Media cinesi: “Usa smettano di lagnarsi. Nessuno approfitta di loro ma vivono sopra la loro possibilità” - Gli Stati Uniti dovrebbero “smettere di lagnarsi” di essere vittime quando in realtà “nessuno li sta truffando” come invece affermano”. La stoccata arriva da China Daily, una delle testate statali di Pechino, pubblicata anche in lingua inglese. Un duro editoriale contesta le “lamentele” della Casa Bianca in materia commerciale e rilancia: “Il problema degli Stati Uniti vivono al di sopra delle proprie possibilità da decenni e consumano più di quanto producono“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Toscana sopra la media nazionale nel Pil giornaliero: 120 euro al giorno; Papilloma virus. Crescono le vaccinazioni in Toscana: trend sopra la media nazionale; PrimAnteprima, Saccardi: “Vino toscano ancora su podio, studiamo nuove strategie marketing”; Minori in Toscana: povertà al 20%, lettura, sport e servizi per la prima infanzia sopra la media nazionale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Toscana: export ancora sopra la media italiana - “Per il 2015 in Toscana, se prendiamo in considerazione ... Firenze - continuerà a mantenersi nettamente sopra la media nazionale, che quest’anno è stata del +1,5%, anche se difficilmente ... 🔗nove.firenze.it

Morti sul lavoro, la Toscana in zona arancione: incidenza superiore alla media nazionale - “Con un’incidenza superiore alla media nazionale, la Toscana rientra nella zona arancione, ovvero tra le regioni con un rischio più preoccupante – ha spiegato l’ing. Mauro ... 🔗gonews.it

Papilloma virus. Crescono le vaccinazioni in Toscana: trend sopra la media nazionale - Presi in esame i nati nel 2011, entro la fine del 2023 in Toscana il 74,57 per cento delle ragazze ha ricevuto la prima dose a fronte del 62,69 per cento della media italiana. Il 65,23 ha ... 🔗quotidianosanita.it