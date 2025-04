Almeno quattro morti nel esplosione nel porto iraniano

Almeno quattro persone sono rimaste uccise e più di 500 ferite nella devastante esplosione di questa mattina in un porto nel sud dell'Iran, secondo quanto riportato dai media statali. "Purtroppo, Almeno quattro morti sono state confermate dai soccorritori", ha dichiarato alla televisione di stato il capo dell'organizzazione di soccorso e soccorso della Mezzaluna Rossa, Babak Mahmoudi. Quotidiano.net - Almeno quattro morti nell'esplosione nel porto iraniano Leggi su Quotidiano.net persone sono rimaste uccise e più di 500 feritea devastantedi questa mattina in unnel sud dell'Iran, secondo quanto riportato dai media statali. "Purtroppo,sono state confermate dai soccorritori", ha dichiarato alla televisione di stato il capo dell'organizzazione di soccorso e soccorso della Mezzaluna Rossa, Babak Mahmoudi.

Ne parlano su altre fonti

India, valanga al confine con il Tibet: almeno quattro morti e cinque dispersi - Una valanga devastante ha colpito un cantiere in una remota zona di confine tra India e Tibet, provocando almeno quattro morti e cinque dispersi. L’esercito ha confermato che 55 operai sono rimasti sepolti sotto la neve e i detriti dopo che la massa di ghiaccio si è abbattuta sull’area. Il disastro è avvenuto ieri in un villaggio isolato, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso. 🔗thesocialpost.it

Un elicottero precipita nel fiume Hudson a New York: a bordo c’erano quattro persone, almeno tre morti - Un elicottero è caduto nel fiume Hudson: lo riporta Abc citando la polizia di New York. A bordo ci sarebbero state quattro persone. I soccorritori sono al lavoro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Campania, tragedia sul Monte Faito: almeno quattro morti nel deragliamento della funivia - Un drammatico incidente ha insanguinato oggi il Monte Faito, in Campania, dove un deragliamento della funivia ha causato la morte di almeno cinque persone e lasciato diversi feriti. L’episodio, avvenuto lungo uno dei tratti più suggestivi dell’impianto turistico, ha scosso l’intero Paese, accendendo i riflettori sulla sicurezza dei mezzi di trasporto in contesti montani. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, impegnata a Washington per l’incontro con il presidente americano Donald Trump, ha immediatamente espresso profondo dolore e vicinanza alle famiglie delle vittime. 🔗ilfogliettone.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Almeno quattro morti nell'esplosione nel porto iraniano; Iran: almeno quattro morti e oltre 500 feriti nell’esplosione nel porto di Bandar Abbas – video; Forte esplosione in porto a sud dell'Iran, mentre in Oman c'è il vertice sul nucleare iraniano - Almeno quattro morti nell'esplosione nel porto iraniano; Iran: esplosione nel porto a Bandar Abbas, almeno 4 morti e oltre 500 feriti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Almeno quattro morti nell'esplosione nel porto iraniano - Almeno quattro persone sono rimaste uccise e più di 500 ferite nella devastante esplosione di questa mattina in un porto nel sud dell'Iran, secondo quanto riportato dai media statali. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Esplosione devastante in porto del sud iran uccide almeno quattro persone e ferisce oltre 500 - Un’esplosione in un porto del sud Iran provoca quattro morti e oltre 500 feriti; la Mezzaluna Rossa iraniana, guidata da Babak Mahmoudi, coordina i soccorsi mentre le autorità indagano sulle cause. 🔗gaeta.it

Spagna, esplosione in una miniera: almeno 2 morti e lavoratori intrappolati - A Cerredo a Degana nelle Asturie, nel nord del Paese E' di almeno 5 morti e 4 feriti il bilancio dell'esplosione che si è verificata in una miniera di Cerredo a Degana nelle Asturie, nel nord ... 🔗informazione.it