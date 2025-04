25 Aprile la versione della Questura sullo striscione della fornaia di Ascoli Né identificazione né rimozione

striscione. Nessun agente in borghese. Nessuna identificazione formale. E’ questa la versione della Questura di Ascoli Piceno, in una nota che ricostruisce l’episodio di Lorenza Roiati, “identificata due volte” – come lei stessa ha raccontato – per aver affisso uno striscione in onore dell’80° anniversario della Liberazione all’esterno del suo panificio. “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo”, ha scritto sul lenzuolo appeso all’esterno del negozio “Assalto ai Forni”, in Piazza Arringo. Scritta che è valsa due accertamenti delle forze dell’ordine locali.“Nessun operatore in abiti civili della Questura è intervenuto sul posto”, dice la nota, che parla invece di una voltante fermatasi appena pochi minuti davanti all’esercizio commerciale di cui Roiati è titolare. Ilfattoquotidiano.it - 25 Aprile, la versione della Questura sullo striscione della fornaia di Ascoli: “Né identificazione, né rimozione” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nessun tentativo di rimuovere lo. Nessun agente in borghese. Nessunaformale. E’ questa ladiPiceno, in una nota che ricostruisce l’episodio di Lorenza Roiati, “identificata due volte” – come lei stessa ha raccontato – per aver affisso unoin onore dell’80° anniversarioLiberazione all’esterno del suo panificio. “25, buono come il pane bello come l’antifascismo”, ha scritto sul lenzuolo appeso all’esterno del negozio “Assalto ai Forni”, in Piazza Arringo. Scritta che è valsa due accertamenti delle forze dell’ordine locali.“Nessun operatore in abiti civiliè intervenuto sul posto”, dice la nota, che parla invece di una voltante fermatasi appena pochi minuti davanti all’esercizio commerciale di cui Roiati è titolare.

