LIVE Arnaldi Djokovic ATP Madrid 2025 in DIRETTA azzurro per l’impresa dalle 15 30

DIRETTA LIVE14:30 Sonego perde 6-2, 6-3 da De Minaur. Alle 15:30 in campo Arnaldi-Djokovic!12:54 Andreeva b. Frech 7-5, 6-4! Ora Sonego-De Minaur e poi Arnaldi-Djokovic non prima delle 15:30!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di secondo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Matteo Arnaldi e il più titolato della storia del tennis: Novak Djokovic: si gioca per un posto al 3° turno.L’azzurro è venuto a capo di una battaglia senza quartiere all’esordio contro l’ex campione 1000 croato Borna Coric, che dalle qualificazioni ha reso la vita difficilissima al n.6 d’Italia questa settimana. Quasi tre ore di gioco per il ligure ed ecco che il primo scoglio è stato superato: non sempre è successo questa stagione. Adesso si può giocare liberi, cercando l’impresa contro il 22 volte campione Slam. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Djokovic, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: azzurro per l’impresa dalle 15:30 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:30 Sonego perde 6-2, 6-3 da De Minaur. Alle 15:30 in campo!12:54 Andreeva b. Frech 7-5, 6-4! Ora Sonego-De Minaur e poinon prima delle 15:30!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’attesissima sfida di secondo turno del Masters 1000 di(SPA) tra Matteoe il più titolato della storia del tennis: Novak: si gioca per un posto al 3° turno.L’è venuto a capo di una battaglia senza quartiere all’esordio contro l’ex campione 1000 croato Borna Coric, chequalificazioni ha reso la vita difficilissima al n.6 d’Italia questa settimana. Quasi tre ore di gioco per il ligure ed ecco che il primo scoglio è stato superato: non sempre è successo questa stagione. Adesso si può giocare liberi, cercandocontro il 22 volte campione Slam.

