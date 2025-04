Ribaltone in Serie A esonero impensabile a quattro giornate dalla fine

giornate ancora di campionato, ma non è ancora finito il tempo degli esoneri in Serie A. Con tutti i verdetti ancora in ballo, tra scudetti, zona Champions e retrocessione, ogni partita assume una valenza particolare e diventa fondamentale per la classifica.Panchina Serie A (foto Ansa) – Calciomercato.itAttualmente sono poche le squadre che, numeri alla mano, non ha più nulla da chiedere alla stagione. Tra queste c’è l’Udinese che è tranquillamente undicesima in classifica, ben distante dalle preoccupazioni di chi è nella zona retrocessione, ma anche troppo lontano per sperare nel sogno europeo. Una speranza che è venuta meno nelle ultime partite, con una crisi di risultati che ha colto un po’ di sorpresa la formazione friulana. Calciomercato.it - Ribaltone in Serie A, esonero impensabile a quattro giornate dalla fine Leggi su Calciomercato.it Novità possibile in panchina per una squadra del massimo campionato: riflessioni in corso, fondamentale la prossima partitaCinqueancora di campionato, ma non è ancora finito il tempo degli esoneri inA. Con tutti i verdetti ancora in ballo, tra scudetti, zona Champions e retrocessione, ogni partita assume una valenza particolare e diventa fondamentale per la classifica.PanchinaA (foto Ansa) – Calciomercato.itAttualmente sono poche le squadre che, numeri alla mano, non ha più nulla da chiedere alla stagione. Tra queste c’è l’Udinese che è tranquillamente undicesima in classifica, ben distante dalle preoccupazioni di chi è nella zona retrocessione, ma anche troppo lontano per sperare nel sogno europeo. Una speranza che è venuta meno nelle ultime partite, con una crisi di risultati che ha colto un po’ di sorpresa la formazione friulana.

Approfondimenti da altre fonti

Serie A, ribaltone in panchina: stavolta è arrivato l’esonero - Arriva la svolta dopo il periodo negativo che ha coinvolto il club di Serie A. Pronto l’esonero La classifica parla chiaro: il Parma è in netta difficoltà e con la sconfitta contro la Roma ha collezionato il quarto ko di fila in campionato. Il penultimo posto è logica conseguenza e la società ha quindi preso una decisione estremamente importante. Serie A, esonero (LaPresse) – Calciomercato.it“Siamo vivi” aveva detto ieri Fabio Pecchia che è però arrivato al capolinea della sua avventura al Parma. 🔗calciomercato.it

UFFICIALE – Nuovo ribaltone in Serie A, salta l’ennesima panchina: esonero clamoroso! - Sono minuti caldissimi in Serie A. Da pochi secondi è arrivato l’annuncio che porta ad un licenziamento shock. La Serie A è costretta a fare i conti con un nuovo scossone. Le voci erano sempre più insistenti, ma negli ultimi minuti è arrivata la conferma ufficiale. Quest’ultima, ha portato ad un licenziamento clamoroso che sta già facendo il giro del web. Si tratta del licenziamento di un noto allenatore che non farà più parte del progetto del club. 🔗spazionapoli.it

Esonero e ribaltone in panchina, arriva Maurizio Sarri nella capitale! - Il nome di Maurizio Sarri è stato accostato a quello di una panchina in bilico. Sarà davvero davvero la volta buona per il suo ritorno ? E’ passato un anno ormai dall’ultima presenza in panchina di Maurizio Sarri. Era l’8 marzo 2024 quando, in seguito alla sconfitta casalinga della Lazio contro l’Udinese, l’allora tecnico dei biancocelesti decise di dimettersi al culmine di un periodo difficilissimo per la squadra poi allenata, fino a fine campionato, da Igor Tudor. 🔗tvplay.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ribaltone in Serie A, esonero impensabile a quattro giornate dalla fine; Terremoto in testa alla classifica: esonero e nuovo allenatore scelto; Ribaltone in Serie A, salta un’altra panchina: esonero. 🔗Ne parlano su altre fonti

UFFICIALE – Nuovo ribaltone in Serie A, salta l’ennesima panchina: esonero clamoroso! - Serie A 2024/2025 Coppe europee 2024/2025 Inquinamento 23/03/2025 SPORT Sono minuti caldissimi in Serie A. Da pochi secondi è arrivato l’annuncio che porta ad un licenziamento shock. 🔗informazione.it

Clamoroso ribaltone in Seria A, a tre giornate dal termine: esonerato un altro allenatore? - A tre giornate dalla fine, dopo l'esonero di Paolo Zanetti, pronto un altro ribaltone in Serie A, in coda alla classifica. Mar 08 aprile 2025 Home Comunicati ufficiali Esclusive TS Mercato Salernitana ... 🔗tuttosalernitana.com

Ribaltone in casa Genoa: esonero per Gilardino, al suo posto Vieira - Nuovo esonero della stagione 2024-25 di Serie A. Dopo De Rossi, Gotti e Juric, il Genoa solleva dall'incarico il tecnico Alberto Gilardino in seguito a un avvio di campionato deludente, con solo ... 🔗msn.com