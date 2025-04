Un caso di cronaca uno stupro di gruppo nello spettacolo di Antonio Latella si trasforma in un’esperienza di empowerment collettivo

Chiara Ferrara. «In questi giorni ci sono applausi entusiasti: la sensibilità è alta dopo i recenti femminicidi e dopo la sentenza secondo cui Filippo Turetta ha inferto 75 coltellate a Giulia Cecchettin non per crudeltà ma per "inesperienza"! Alla fine c'è chi si alza e canta con noi El violador eres tú (scritta da un collettivo femminista cileno, ndr ). Però in qualche piazza della tournée ci sono stati signori che si sono lamentati sostenendo "il patriarcato non esiste", o comitive di liceali che – ai matinée per le scuole – trovavano più facile ridere o scherzare quando si parla della dinamica del branco. La gente si sente comunque coinvolta direttamente nella denuncia fatta attraverso lo spettacolo». Nasce la Fondazione Giulia Cecchettin, per un futuro senza violenza sulle donne X Leggi anche › I giovani e il linguaggio della violenza Eh sì, Wonder Woman di Antonio Latella (al Piccolo Teatro di Milano dal 5 maggio) non lascia mai indifferenti e Chiara Ferrara, una delle quattro protagoniste, continua raccontando l'effetto che ha avuto su di lei: «Mi ha colpito che provassi un senso di colpa per non aver prestato attenzione all'epoca a questo sconcertante episodio di cronaca».

