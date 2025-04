Mia moglie soffre di demenza mi piace prendermi cura di lei Non sono così squallido da fuggire con la cassiera lo rivela il comico e conduttore Jay Leno

Leno, celebre e amato conduttore del talk show americano “The Tonight Show“, ha parlato di un aspetto molto delicato della sua vita privata in un’intervista al podcast “In Depth with Graham Bensinger”. Il 74enne ha raccontato del suo matrimonio con la filantropa Mavis Elizabeth Nicholson, che si è molto impegnata per sostenere le donne afghane sotto il regime talebano.“Quando ci si sposa, si fa una specie di giuramento: ‘Sarò all’altezza? O sarò un uomo squallido e se succede qualcosa a mia moglie andrò a letto con la cassiera del minimarket?’- ha detto Leno-. No, non l’ho fatto. Mi godo il tempo che trascorro in compagnia di mia moglie. Torno a casa, le preparo la cena, guardiamo la televisione e va bene così”.Poi ha aggiunto: “Facciamo praticamente quello che facevamo prima, solo che ora devo darle da mangiare e fare tutte le altre cose. Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie soffre di demenza, mi piace prendermi cura di lei. Non sono così squallido da fuggire con la cassiera”: lo rivela il comico e conduttore Jay Leno Leggi su Ilfattoquotidiano.it Jay, celebre e amatodel talk show americano “The Tonight Show“, ha parlato di un aspetto molto delicato della sua vita privata in un’intervista al podcast “In Depth with Graham Bensinger”. Il 74enne ha raccontato del suo matrimonio con la filantropa Mavis Elizabeth Nicholson, che si è molto impegnata per sostenere le donne afghane sotto il regime talebano.“Quando ci si sposa, si fa una specie di giuramento: ‘Sarò all’altezza? O sarò un uomoe se succede qualcosa a miaandrò a letto con ladel minimarket?’- ha detto-. No, non l’ho fatto. Mi godo il tempo che trascorro in compagnia di mia. Torno a casa, le preparo la cena, guardiamo la televisione e va bene”.Poi ha aggiunto: “Facciamo praticamente quello che facevamo prima, solo che ora devo darle da mangiare e fare tutte le altre cose.

