Lucumi Inter, l'agente svela le carte: «Tanti club importanti lo seguono! Potrebbe imporsi facilmente.» Le parole del procuratore del giocatore

Simone Rondanini, procuratore dell'agenzia Wasserman che cura anche gli interessi di Jhon Lucumi, obiettivo del calciomercato Inter, ha parlato ai microfoni di TMW:

LE PAROLE– «Ha un contratto in vigore con il Bologna. Il Mondiale è ancora lontano all'orizzonte e la cosa più importante adesso è raggiungere gli obiettivi che hanno davanti e sognare quella finale di Coppa. Poi si vedrà cosa succederà. Ci sono club importanti in Europa che lo seguono da tempo, ma lui è concentrato sul vincere quel titolo con il Bologna. Atletico Madrid? Non sarebbe il primo colombiano a giocare lì e hanno fatto molto bene. Sono sicuro che, per il suo livello, potrebbe imporsi in una squadra di quel calibro.

