Chi c’era dentro e perché hanno chiuso al pubblico Papa Francesco la sepoltura a Santa Maria Maggiore

Papa Francesco, un evento che ha coinvolto non solo i devoti di tutto il mondo, ma anche numerosi grandi leader internazionali. L’imponente afflusso ha visto 250mila persone riunirsi in piazza San Pietro per assistere ai funerali solenni, mentre altri 150mila hanno seguito il corteo funebre che ha accompagnato il Pontefice fino alla basilica di Santa Maria Maggiore, luogo scelto da Francesco per il suo eterno riposo.Secondo il desiderio espresso in vita dal Papa, il rito della tumulazione si è svolto in forma strettamente privata, lontano dagli occhi del pubblico e in un clima di profonda intimità. La cerimonia di tumulazione è stata presieduta dal cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa. Leggi su Caffeinamagazine.it Sono stati oltre 400mila i fedeli accorsi a Roma per dare l’ultimo saluto a, un evento che ha coinvolto non solo i devoti di tutto il mondo, ma anche numerosi grandi leader internazionali. L’imponente afflusso ha visto 250mila persone riunirsi in piazza San Pietro per assistere ai funerali solenni, mentre altri 150milaseguito il corteo funebre che ha accompagnato il Pontefice fino alla basilica di, luogo scelto daper il suo eterno riposo.Secondo il desiderio espresso in vita dal, il rito della tumulazione si è svolto in forma strettamente privata, lontano dagli occhi dele in un clima di profonda intimità. La cerimonia di tumulazione è stata presieduta dal cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo diRomana Chiesa.

