Colpo di scena ad Osimo Latini non presenta la candidatura a sindaco Saranno in 3 a sfidarsi per la fascia

LIVE F1, GP Arabia Saudita 2025 in DIRETTA: COLPO DI SCENA!! Norris a muro ad inizio Q3 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Si riparte!! Ricomincia il Q3 con 8? 32? sul cronometro 20.00 Norris è arrivato alla curva 4 troppo veloce entrando largo sul cordolo. Il britannico ha provato a tenere la monoposto ma la correzione è stata fatale facendogli perdere il controllo del posteriore. 19.59 Le qualifiche riprenderanno alle 20.01, orario italiano 19.58 Questa bandiera rossa sorride leggermente a tutti i piloti che erano entrati in pista con gomme usate. 🔗oasport.it

Bimba sbranata ad Acerra, c'è il doppio colpo di scena: padre positivo e quel test del dna... - Omicidio colposo è il reato contestato dai pm di Nola al padre della bambina di 9 mesi sbranata dal pitbull di casa nella notte tra sabato e domenica ad Acerra. Vincenzo Loffredo, che, come la madre della piccola Giulia, ha meno di 30 anni, era stato ascoltato diverse volte dagli inquirenti, fornendo diverse versioni dell'accaduto, dopo che la bimba era arrivata al pronto soccorso della clinica Villa dei fiori ormai esanime, con lesioni al volto e al cranio. 🔗iltempo.it

Disastro ad Affari tuoi, Roberta vittima della cattiveria del dottore che le sfila i soldi poi il colpo di scena finale - La puntata di Affari tuoi trasmessa venerdì 11 aprile è stata inizialmente disastrosa per Roberta, la pacchista del Lazio. Aveva pescato il pacco da 200mila euro, ma è caduta nella trappola del dottore e li ha lasciati andare per 10 euro. Poi, il colpo di scena finale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Colpo di scena Osimhen, sta accadendo di nuovo: Napoli spiazzato - Colpo di scena sul futuro di Victor Osimhen, con l’attaccante che tornerà alla base. Il Napoli però è rimasto spiazzato dalla notizia Il futuro di Victor Osimhen è ancora appeso ad un filo ... 🔗informazione.it

La prima opera inclusiva in scena a Osimo: un progetto innovativo per emozioni condivise - L’opera, dal titolo “Una missione per due“, è frutto della collaborazione tra tre enti: l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, la Fondazione Lega del ... scrittura del copione fino alla messa in scena ... 🔗gaeta.it

Osimo, per la morte di Massimiliano Trozzi indagati quattro medici: omicidio colposo, domani l’autopsia - quello di Osimo. Qui la situazione era apparentemente rientrata, tanto che Trozzi era stato dimesso dopo qualche ora e, pare, senza particolari prescrizioni. Era stato sottoposto ad alcuni ... 🔗corriereadriatico.it