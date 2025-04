Muore a 17 anni travolta dal treno stava attraversando i binari col monopattino La tragedia sotto gli occhi dei genitori

anni è morta ieri sera, venerdì 25 aprile, dopo essere stata travolta da un treno alla stazione di Greco-Pirelli, a Milano. Erano le 22.15 circa quando si. Leggo.it - Muore a 17 anni travolta dal treno: stava attraversando i binari col monopattino. La tragedia sotto gli occhi dei genitori Leggi su Leggo.it Una ragazza di 17è morta ieri sera, venerdì 25 aprile, dopo essere statada unalla stazione di Greco-Pirelli, a Milano. Erano le 22.15 circa quando si.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Felice Laveglia muore a 17 anni schiacciato dal trattore a Montopoli Valdarno: ‘Amava la campagna’ - Il drammatico ritrovamento del papà che non l’aveva visto rientrare Un drammatico incidente ha sconvolto Montopoli Valdarno. Felice Laveglia, 17 anni, ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava guidando nei campi di famiglia. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 31 marzo in località Chiecina. Intono alle 20:15 il padre, preoccupato per il ritardo, è andato a cercarlo e lo ha trovato privo di sensi sotto il mezzo. 🔗notizieaudaci.it

Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro - Dramma a Nocera Inferiore, nel salernitano, dove un ragazzo di soli 17 anni, di origine marocchina, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro in una fabbrica specializzata nella lavorazione del legno. Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro Il giovane, secondo quanto emerso dalle prime indagini, […] L'articolo Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Pisa, ragazzo di 17 anni muore schiacciato dal trattore - È morto a 17 anni dopo essersi ribaltato con il trattore, che lo ha schiacciato. La tragedia è avvenuta ieri nelle campagne di Montopoli Valdarno (Pisa), in località Chiecina, al confine con Palaia. Il giovane si trovava alla guida del mezzo nei campi di proprietà della famiglia, quando per cause di accertamento, il trattore si è ribaltato e per il ragazzo non c'è stato niente da fare. 🔗tg24.sky.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Attraversa i binari con il monopattino, muore a 17 anni travolta dal convoglio; Muore a 17 anni travolta dal treno: stava attraversando i binari col monopattino; Ragazzo di 17 anni muore travolto da un treno: stessa morte della sorella; Si schianta con la moto contro un'auto, morto meccanico 17enne. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Muore a 17 anni travolta dal treno: stava attraversando i binari col monopattino - Una ragazza di 17 anni è morta ieri sera, venerdì 25 aprile, dopo essere stata travolta da un treno alla stazione di ... 🔗msn.com

Attraversa i binari con il monopattino, muore a 17 anni travolta dal convoglio - Una ragazza di 17 anni di origini filippine è morta ieri notte dopo essere stata travolta da un treno alla stazione milanese di Greco-Pirelli. Il fatto è accaduto pochi minuti prima delle 22.20 ... 🔗msn.com

Ragazzina in monopattino muore travolta da un treno - Una ragazzina di soli 17 anni è morta ieri sera, venerdì 25 aprile 2025, dopo essere stata travolta da un treno in transito all'altezza della stazione ferroviaria di Milano di Greco-Pirelli. Diciasset ... 🔗primalamartesana.it