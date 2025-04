Castellammare l’ultimo saluto a Carmine il dipendente Eav morto sul Faito

Castellammare di Stabia, le esequie del 59enne Carmine Parlato, il dipendente dell'Eav deceduto nel disastro della funivia del Faito che lo scorso 17 aprile è costato la vita anche di tre turisti stranieri.Nella cattedrale si sono riunite le comunità di Castellammare e di Vico Equense, città in cui Parlato è nato. Ai funerali, che saranno concelebrati dal vescovo Francesco Alfano e da altri nove sacerdoti, assisteranno anche il sindaco di Castellammare Luigi Vicinanza, i deputati Sarracino e Ruotolo, il presidente Eav e il presidente della commissione trasporti della Regione Campania.Presenti anche il sindaco di Meta, in rappresentanza della città metropolitana di Napoli, il sindaco di Vico Equense ed è previsa anche la presenza del prefetto di Napoli Michele Di Bari, La famiglia della vittima ha chiesto che non vengano effettuate riprese video: in Piazza Giovanni XXIII presenti auto di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, vigili del fuoco e della polizia municipale, per attestare il grande dolore che sta scuotendo istituzioni e la città intera per una disgrazia sulla quale sta indagando la Procura di Torre Annunziata.

