Dalla Pianta a San Pietro per il funerale di papa Francesco Come una domenica di Pasqua

Dalla Pianta a San Pietro per il funerale di papa Francesco. Un gruppo di ragazzi della parrocchia forlivese ha detto sì alla proposta del parroco don Filippo Foietta ed è riuscito a essere a poca distanza dal feretro di Francesco. I più "avventurosi", nel numero di 14, sono infatti riusciti ad.

Cosa riportano altre fonti

Il Vaticano “spiega” la sorpresa del Papa a San Pietro: “Era a Santa Marta, ha espresso un desiderio” - Migliora papa Francesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha espresso il desiderio di andare a pregare in basilica". Il bollettino sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti sulla sua presenza ai riti di Pasqua. 🔗fanpage.it

Il Papa sorprende di nuovo: “blitz” a San Pietro. La restauratrice spiazzata dal saluto: «Ho la mano fredda» - Nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. 🔗secoloditalia.it

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Approfondimenti da altre fonti

Funerali di Papa Francesco: la Liturgia Esequiale a San Pietro - La messa esequiale di Papa Francesco si svolge con cardinali e vescovi sul sagrato della Basilica di San Pietro. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco, tutto pronto per i funerali: si sistemano gli ultimi dettagli sul sagrato di San Pietro - (LaPresse) Tutto pronto per i funerali di Papa Francesco oggi, 26 aprile, alle 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano, a ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Funerali Papa Francesco: Castelli (commissario Sisma), “non dimenticheremo mai la sua vicinanza alle popolazioni terremotate” - “La Chiesa ha pianto un padre, un pastore, un uomo capace di parlare al cuore di tutti: dai grandi della Terra e ai Capi di Stato presenti oggi in piazza San Pietro, fino ai più umili e vulnerabili. È ... 🔗agensir.it