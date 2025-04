Dalla tiara indossata da Kate Middleton il giorno delle nozze all’orologio di Kim Kardashian i capolavori di Cartier in mostra a Londra

Cartier ripercorre trent'anni della sua storia nella mostra che apre il 12 aprile al Victoria &Albert Museum di Londra e resterà fino al 16 novembre. I biglietti delle prime sei settimane sono già andati tutti sold out, per un evento che non cerca solo di riaffermare la grande tradizione di un marchio che ha fatto la storia, ma anche la sua capacità di adattarsi ai tempi, valorizzando l'artigianalità e la creatività, l'ingegno ed il design traendo ispirazione da tutti i colori e gli stili del mondo, ma reinterpretandoli secondo le forme iconiche di Louis-Francois Cartier, che fondò la Maison nel 1847, a Parigi. Furono poi i suoi nipoti, Louis, Pierre e Jaques a trasformare quella che era una piccola impresa del lusso francese in un nome riconosciuto, apprezzato e desiderato in tutto il mondo.

