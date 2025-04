Libero consorzio è il giorno dei veleni e delle tragedie è corsa ad accaparrarsi gli ultimi voti

Agrigentonotizie.it - Libero consorzio, è il giorno dei veleni e delle "tragedie": è corsa ad accaparrarsi gli ultimi voti Leggi su Agrigentonotizie.it Dopo un decennio di attesa, domattina si tornerà a votare per garantire una guida politica ai Liberi consorzi. Sono aperti alle 8 i seggi per l'elezione del presidente dell'ex Provincia a cui potranno recarsi 584 tra sindaci e i consiglieri comunali per scegliere i futuri componenti del Consiglio.

Elezioni al Libero Consorzio, la Dc contro il Pd, Forza Italia, Mpa e M5S: "Accordo farsa ed inciuci senza metterci la faccia" - "Questo importante appuntamento elettorale si caratterizza, in provincia di Agrigento, per una certa singolarità. Siamo di fronte, è sotto gli occhi di tutti, a una competizione con due candidati di centrodestra e in assenza, cosa alquanto paradossale, del candidato presidente del cosiddetto...

Rappresentanze sindacali al Libero consorzio comunale, la Cisl vince le elezioni: tutti i nomi - È stata la lista della Cisl funzione pubblica a vincere le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie al Libero consorzio comunale di Agrigento. La lista della Cisl ha ottenuto 188 preferenze divise tra gli 11 candidati, seguita dalla Fp Cgil che con i suoi 4 candidati ha...

Accusati di aver provocato danno erariale al Libero consorzio da mezzo milione: assolti ex presidente D'Orsi e i suoi assessori - Tutti assolti. Si è conclusa oggi dinnanzi alla Corte dei conti la vicenda giudiziaria che riguardò l'ex presidente della Provincia Eugenio D'Orsi, gli assessori delle sue giunte tra il 2012 e il 2017 oltre che dirigenti e funzionari dell'ente e alcuni ex commissari. L'accusa era di aver...

