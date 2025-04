Marc Marquez immenso vince la Sprint al GP Spagna secondo Alex terzo Bagnaia Cade Quartararo

Marc Marquez vince la Sprint Race di MotoGP in Spagna davanti a suo fratello Alex e Bagnaia che ha chiuso in terza posizione. Cade Quartararo che perde la possibilità di centrare la vittoria. Leggi su Fanpage.it laRace di MotoGP indavanti a suo fratelloche ha chiuso in terza posizione.che perde la possibilità di centrare la vittoria.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto - Marc Marquez trionfa nella Sprint Race in Argentina, confermando il suo dominio nella MotoGP 2025. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, si aggiudica la gara breve sul circuito di Termas de Rio Hondo battendo il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini. Il terzo posto va a Pecco Bagnaia, pilota dell’altra Ducati ufficiale. Johann […] L'articolo MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Gp d’Argentina di MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint. Bagnaia è terzo - Marc Marquez vince anche la Sprint in Argentina e continua il monologo nella MotoGp 2025. Lo spagnolo della Ducati oggi 15 marzo si impone nella gara breve sul tracciato di Termas de Rio Hondo precedendo il fratello Alex, secondo in sella alla Ducati Gresini. Pecco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, è terzo. Quarto posto per la Honda del francese Johann Zarco, che precede 3 piloti italiani: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. 🔗ilfaroonline.it

MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint in Argentina: terzo Bagnaia - Marc Marquez raddoppia: dopo aver centrato la pole position il pilota spagnolo della Ducati vince anche nella Sprint Race a Termas de Rio Hondo, in Argentina. Secondo il fratello Alex, che precede Francesco Bagnaia terzo. Quarto il francese Johann Zarco su Honda, poi gli italiani Di Giannantonio, Bezzecchi e Morbidelli. 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Marc Marquez immenso, vince la Sprint al GP Spagna: secondo Alex, terzo Bagnaia. Cade Quartararo; GP Americhe 2025, classifica Sprint: Marquez vince sempre, Bagnaia lotta ma è 3° - Risultati - MotoGP; MotoGP: Marc Marquez ancora in pole ad Austin, Bagnaia solo sesto; F1, immenso Hamilton. Nella Sprint della Cina la prima vittoria con Ferrari ma poi la Pole la fa Piastri. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Marc Marquez immenso, vince la Sprint al GP Spagna: secondo Alex, terzo Bagnaia. Cade Quartararo - Marc Marquez vince la Sprint Race di MotoGP in Spagna davanti a suo fratello Alex e Bagnaia che ha chiuso in terza posizione ... 🔗fanpage.it

Marc Marquez potrebbe vincere un’auto da 172mila euro firmata dal nemico Valentino Rossi - Una Bmw speciale in palio per chi si aggiudicherà la classifica speciale dedicata alle pole position della MotoGp. Lo spagnolo della Ducati, in questo inizio ... 🔗msn.com

Marc Marquez, Gp Spagna è speciale ma Bagnaia lo vince dal 2022 - Arriviamo in buona forma, ma Jerez è un circuito stretto e piccolo, completamente diverso dagli altri dove abbiamo corso finora, e Pecco ha vinto le ultime tre edizioni. Proveremo a organizzare bene ... 🔗ansa.it