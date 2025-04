Infantino A settembre partita in onore di Papa Francesco con le più grandi leggende del calcio

Infantino, presidente Fifa, presente a Roma per i funerali di Papa Francesco, venuto a mancare il 22 aprile scorso. Il numero uno della Fifa ha poi rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:«A settembre faremo una partita per i bambini in suo onore, unendo le più grandi leggende del calcio per onorare il suo ricordo ed unire tutti. È questo il messaggio più importante che il Papa ha saputo dare. Nel nostro ultimo incontro, un paio di mesi fa in occasione del summit mondiale per i bambini, si era parlato di organizzare una partita per loro, con tutte le leggende, e unire così la passione che il Papa aveva per il calcio e per l'unità dei giovani. Con il calcio aveva un rapporto speciale ed è stata un'emozione vedere i leader mondiali uniti per il suo ricordo».Leggi anche: Papa Francesco era riuscito a riavvicinare Maradona alla religione cattolica (Süddeutsche)Infantino: «Nel nostro ultimo incontro si era parlato di organizzare una partita per i bambini»Prosegue e conclude quindi Infantino:«Lo sport in generale e il calcio nello specifico sono una scuola di vita, si impara tantissimo.

