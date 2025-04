Feltri in difesa di Becciu vittima del sacro imbroglio E quella lettera puzza di pia frode

Becciu, se cioè possa entrare o no in conclave, e partecipare così all'elezione del Papa. Non ho competenze di diritto canonico o ecclesiastico, né partecipo alla vita della parrocchia, in compenso è una vita intera che mi occupo di giustizia, maturando sul campo una certa esperienza. So distinguere i processi seri da quelli farsa, e le prove dalle manipolazioni. Non ho perciò alcun timore a sostenere, conservando pienamente affetto per il Pontefice che ritengo sia stato ingannato a bella posta, che il cardinale sia stato vittima di un «sacro imbroglio». So anche, da quando frequentavo da ragazzo i preti, che a Papa defunto, durante la sede vacante, tocca al collegio dei cardinali governare, ed essendo piuttosto difficile interrogare il Pontefice morto, possono rendersi conto e correggere errori in lui indotti dall'altrui malafede. Iltempo.it - Feltri in difesa di Becciu vittima del "sacro imbroglio". E quella lettera puzza di "pia frode" Leggi su Iltempo.it Com'era prevedibile, tra i cardinali si discute della questione, se cioè possa entrare o no in conclave, e partecipare così all'elezione del Papa. Non ho competenze di diritto canonico o ecclesiastico, né partecipo alla vita della parrocchia, in compenso è una vita intera che mi occupo di giustizia, maturando sul campo una certa esperienza. So distinguere i processi seri da quelli farsa, e le prove dalle manipolazioni. Non ho perciò alcun timore a sostenere, conservando pienamente affetto per il Pontefice che ritengo sia stato ingannato a bella posta, che il cardinale sia statodi un «». So anche, da quando frequentavo da ragazzo i preti, che a Papa defunto, durante la sede vacante, tocca al collegio dei cardinali governare, ed essendo piuttosto difficile interrogare il Pontefice morto, possono rendersi conto e correggere errori in lui indotti dall'altrui malafede.

