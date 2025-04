Giugliano Benevento i convocati di Auteri fuori in sei la Strega senza Manconi

convocati di mister Auteri per l'ultima sfida della regular season che il Benevento disputerà domani a Giugliano. Alle assenze annunciate di Meccariello e Nardi si sono aggiunte a sorpresa quelle di Lucatelli, Carfora e soprattutto Manconi oltre allo squalificato Veltri. Ritorna Simonetti che ha scontato il turno di stop imposto dal Giudice Sportivo. PORTIERI: Manfredini, NunzianteDIFENSORI: Berra, Capellini, Ferrara, Sena, Tosca, Oukhadda, ViscardiCENTROCAMPISTI: Agazzi, Acampora, Prisco, Pinato, Simonetti, Talia, VivianiATTACCANTI: Lanini, Lamesta, Borello, Starita, Perlingieri L'articolo Giugliano-Benevento, i convocati di Auteri: fuori in sei, la Strega senza Manconi proviene da Anteprima24.it.

