Terni Ettore Mostarda vicecampione italiano di karate Under 21 Ha combattuto con atleti di età superiore

karate continua il suo percorso di crescita, centrando un podio davvero prestigioso. Ai campionati italiani Under 21 Fijlkam spicca il secondo posto di Ettore Mostarda che è riuscito a salire sul podio: “Combattendo con atleti di età superiore” come tiene ad evidenziare. Ternitoday.it - Terni, Ettore Mostarda vicecampione italiano di karate Under 21: “Ha combattuto con atleti di età superiore” Leggi su Ternitoday.it Una giovane promessa delcontinua il suo percorso di crescita, centrando un podio davvero prestigioso. Ai campionati italiani21 Fijlkam spicca il secondo posto diche è riuscito a salire sul podio: “Combattendo condi età” come tiene ad evidenziare.

