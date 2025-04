Iran il momento della devastante esplosione nel porto di Shahid Rajaee le immagini

esplosione avvenuta per cause ancora sconosciute nel porto di Shahid Rajaee a Bandar Abbas, nella provincia dell’Iran meridionale di Hormozgan. Lo ha riferito il capo dell’Organizzazione di soccorso e salvataggio della Mezzaluna Rossa Iraniana, Babak Mahmoud, alla tv di Stato di Teheran. La Compagnia Nazionale Iraniana di Raffinazione e Distribuzione del Petrolio ha dichiarato in un comunicato che l’esplosione non è collegata alle raffinerie, ai depositi di carburante o all’azienda. Ha aggiunto che gli ospedali della città provinciale di Bandar Abbas e delle città vicine sono in stato di allerta.L'articolo Iran, il momento della devastante esplosione nel porto di Shahid Rajaee: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Iran, il momento della devastante esplosione nel porto di Shahid Rajaee: le immagini Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sono almeno quattro i morti e oltre 500 feriti dopo la potenteavvenuta per cause ancora sconosciute neldia Bandar Abbas, nella provincia dell’meridionale di Hormozgan. Lo ha riferito il capo dell’Organizzazione di soccorso e salvataggioMezzaluna Rossaiana, Babak Mahmoud, alla tv di Stato di Teheran. La Compagnia Nazionaleiana di Raffinazione e Distribuzione del Petrolio ha dichiarato in un comunicato che l’non è collegata alle raffinerie, ai depositi di carburante o all’azienda. Ha aggiunto che gli ospedalicittà provinciale di Bandar Abbas e delle città vicine sono in stato di allerta.L'articolo, ilneldi: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

